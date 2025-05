Cyberbullismo, fake news e AI: a Vinchiaturo il “Patentino Day” certifica 27 studenti per l’uso consapevole del web

Sono stati rilasciati questa mattina ben 27 attestati ad altrettanti studenti dell'Istituto "Matese" di Vinchiaturo, per il patentino digitale. E' il frutto dell'iniziativa "patentino day", a cura del Corecom Molise, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione art. 49, nell'ambito del progetto Online Onlife. Dopo una mattinata intensa di dibattito, lezioni frontali, ascolto e confronto, i ragazzi di terza media sono stati particolarmente brillanti nel recepire le tematiche oggetto del percorso, ben guidato dalla docente Maria Di Bartolomeo.







Una bella soddisfazione per la dirigente Anna Ciampa che al cospetto del provveditore agli studi dott.ssa Tribò, del comandante della locazione stazione dei Carabinieri e il presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino, ha visto tutti gli studenti destreggiarsi con cartellonistica, un tg della scuola, esposizioni chiare e maturità nell'affrontare le tematiche dell'uso consapevole dello smartphone, del pc, unitamente alle fake news, all'odio in rete, al cyberbullismo, al gaming - ludopatia, sexting e intelligenza artificiale. "L'obiettivo è stato abbondantemente raggiunto - ha commentato il presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino - e ho notato molta preparazione tra i ragazzi sulla consapevolezza delle opportunità e dei rischi della rete e dei social, per prevenire fenomeni di cyberbullismo, identificare le fake news e saper cogliere le informazioni corrette, gestire consapevolmente la propria identità digitale. Il web e i social sono luoghi che tutti noi frequentiamo ogni giorno, spesso per molte ore, entrando in contatto con persone, notizie, conoscenze, dati. Navighiamo in rete "a vista", senza che nessuno ci abbia spiegato le regole, i rischi, le conseguenze dei nostri comportamenti. Un po' come guidare senza la patente. Tuttavia il percorso pedagogico di Media Educationattraverso il Patentino digitale, ha dunque come obiettivo quello di fornire gli strumenti idonei a comprendere in modo fluido le dinamiche e i messaggi offerti dai media e a rielaborarli autonomamente, approcciandoli in maniera critica".