Poggio Sannita piange la sua voce più dolce: addio a Tamariana Palomba, poetessa della speranza

Se ne è andata in silenzio molto prematuramente all’età di 44 anni, nel suo letto d’ospedale a Isernia, dopo una lunga malattia, Tamariana Palomba, la poetessa di Poggio Sannita (Isernia). Sabato 24 maggio 2025 alle ore 16.30 il suo tanto amato paese le darà l’estremo saluto. Figlia d’arte nella composizione del verso breve, diretto e asciutto (il compianto padre Giuseppe aveva pubblicato tre raccolte poetiche dallo stesso stile scolpito) come poetessa Tamariana Palomba era stata tenuta a battesimo dal sindaco Giuseppe Orlando e dal poeta di lungo corso Tiberio La Rocca, durante la “Festa della Poesia” del 29 dicembre 2022 quando ha presentato con tanto successo, alla presenza di un folto pubblico, la sua prima silloge “Prima Durante Dopo”.

Tamariana Palomba stava già preparando la pubblicazione a stampa della sua seconda raccolta poetica, ma la vita non le ha lasciato tempo. Adesso si spera che i familiari possano riunire tutti gli inediti, pure per onorare la sua memoria, rendendola ancora presente nella antica e ricca tradizione di “Poggio Sannita borgo dei Poeti”. La poetessa era solita partecipare le sue brevi poesie con frequenti messaggi vocali via whatsapp a numerosi amici e conoscenti che le erano grati per questo gesto di considerazione e di affetto. L’Università delle Generazioni, che era già stata vicina all’arte poetica del papà Giuseppe, raccomanda alle Autorità locali di valorizzare il più possibile questa indimenticabile “Poetessa della speranza” come sarà ricordata Tamariana Palomba. –