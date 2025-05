"Su & GiÃ¹ Agnonese": Torna la passeggiata per la famiglia nel cuore del Centro Storico

Agnone si prepara alla 16ª edizione di "Su & Giù Agnonese": una mattinata di sport e divertimento nel cuore del centro storico

Agnone (IS) – Domenica 25 maggio 2025, le vie di Agnone saranno animate dalla 16ª edizione di "Su & Giù Agnonese", una mattinata spensierata dedicata a tutta la famiglia, che potrà scegliere tra corsa o camminata. L'evento, organizzato dall'Oratorio "S. Giovanni Paolo II" con il patrocinio del Comune di Agnone e in collaborazione con Aido di Agnone e Pro Loco Agnone, promette di far scoprire o riscoprire i suggestivi vicoli del centro storico.

Il programma della giornata avrà inizio alle ore 10:00 con il raduno dei partecipanti in Piazza Unità d'Italia. Qui sarà possibile effettuare l'iscrizione, al costo di 5,00 euro, e ritirare il pettorale.

Alle ore 11:00 è prevista la partenza, che darà il via a un percorso tra gli "incantevoli vicoli" della cittadina altomolisana.

Al termine della mattinata, si terranno le premiazioni. L'iniziativa è supportata da diversi sponsor locali, tra cui Mastrostefano, M International, RCC Servizi e Molise, Di Nucci, Marinelli e Di Pasquo.

"Partecipa anche tu, ti aspettiamo!" è l'invito degli organizzatori per un evento che unisce sport, salute e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Agnone.