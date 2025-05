Studentesse del Liceo di Trivento vincono il primo premio musicale al “Premio Angelo Vassallo”

Roma – Si è svolta questa mattina a Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Concorso Nazionale “Premio Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore”, dove il Liceo delle Scienze Applicate di Trivento ha ricevuto il Primo Premio della Giuria Popolare nella sezione musicale.

Il prestigioso riconoscimento, comunicato ufficialmente il 7 maggio al Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Natilli, è stato conferito per il brano originale “Una canzone per Angelo”, realizzato da un gruppo di sei studentesse della classe VA: Mariateresa Molinaro (voce e interpretazione), Arianna Molinaro, Sara Larivera, Barbara Vasile, Lorenza Perrella e Annalisa Colli.

A guidare il percorso creativo è stata la prof.ssa Alessandra Di Iorio, docente di lettere e storia e referente del progetto, che ha anche accompagnato le ragazze alla cerimonia come rappresentante dell’istituto.

Il concorso, intitolato alla memoria di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica assassinato nel 2010 per il suo impegno nella legalità e nella tutela ambientale, ha proposto per questa edizione il tema: “Legalità ed ambiente sono due cardini sui quali costruire una nuova società ed una nuova economia.”

Il brano premiato ha saputo distinguersi per originalità, impatto emotivo, qualità tecnica e profondità del messaggio, offrendo una riflessione autentica e sentita sull’eredità civile di Vassallo.

A valutare le opere in gara è stata una Commissione composta da esperti nei settori dell’educazione, del giornalismo e della cultura, formata da Tina Cantore, Eugenia Di Ciaula, Vito Ferrantelli, Caterina Brusca, Antonella Terracciano, Tiziana Concina, Silvia Manfredini e Antonio Scarfone.

Durante la cerimonia sono intervenuti Cristina Michetelli, Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, che hanno portato i saluti istituzionali e sottolineato il valore dell’iniziativa e della partecipazione delle scuole.

Il progetto musicale è parte di un più ampio percorso educativo che integra educazione civica, espressione artistica e cittadinanza attiva, in linea con le finalità formative dell’istituto.



La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sulle pagine ufficiali della Fondazione Angelo Vassallo, dell’Associazione Battiti di pesca e del Premio Angelo Vassallo, consentendo a un vasto pubblico di seguire l’evento e condividere il valore del lavoro svolto dai giovani partecipanti.

Un altro traguardo importante, che si inserisce in un percorso di crescita e riconoscimenti ormai costante, e che conferma l’impegno e la qualità del lavoro svolto con dedizione da studenti e docenti del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento.