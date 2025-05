Un giorno storico per la cinofilia molisana: a Campobasso il primo corso per Commissari di Ring

A Campobasso si è scritta una pagina importante: il Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli” ha organizzato il primo corso per Commissari di Ring nella storia della regione. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che, speriamo, possa dare un contributo concreto alla crescita della cinofilia molisana.

Un ringraziamento speciale al dott. Antonino La Barbera per la sua magistrale docenza, affiancato per l’occasione dal nostro presidente Nicola Roberti. Grazie anche al Collegio dei Geometri di Campobasso per l’ospitalità e la splendida location.

Ma soprattutto, grazie a voi, partecipanti, che avete seguito con passione, attenzione e entusiasmo. Senza di voi, tutto questo non avrebbe avuto lo stesso valore.

Continuiamo a lavorare insieme per elevare sempre più la cinofilia del territorio.