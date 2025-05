Karate, trionfo del Black Mamba Team Club di Bojano: pioggia di medaglie al Campionato Nazionale UKDI di Avellino

L’ASD Black Mamba Team Club di Bojano si è distinta al Campionato Nazionale UKDI 2025, andato in scena il 24 e 25 maggio ad Avellino, conquistando 12 medaglie nella specialità del kumite (combattimento sportivo): 6 ori, 5 argenti e 1 bronzo. Un risultato che si aggiunge a una lunga serie di successi ottenuti dalla società molisana, ormai presenza costante ai vertici del karate nazionale.

Un risultato straordinario che premia la preparazione tecnica e la crescita agonistica della squadra molisana. A spiccare, in particolare, sono stati i giovani atleti, protagonisti di prestazioni eccellenti sia dal punto di vista tecnico-tattico che nella gestione della gara.

Ecco i podi conquistati, in ordine di apparizione:

• Ilaria D’Alessandro: argento (cadetti femminili, cinture arancioni-verdi-blu)

• Benedetta D’Itri: argento (cadetti femminili, cinture nere)

• Pasquale Fondacaro: oro (inclusive master, cinture nere)

• Francesco Di Giorgio: oro (master open, cinture nere)

• Sara Di Iorio: bronzo (seniores femminili, cinture nere)

• Silvana Izzo: argento (minicadets, cinture bianche-gialle)

• Greta Bernardo: oro (minicadets, cinture bianche-gialle)

• Sofia Giancola: oro (cadetti femminili, cinture arancioni-verdi-blu)

• Eduardo Ruggeri: oro (cadetti maschili, cinture arancioni-verdi-blu)

• Ginevra Ruggeri: argento (cadetti femminili, cinture arancioni-verdi-blu)

• Francesco Calabrese: oro (cadetti maschili, cinture arancioni-verdi-blu)

• Sebastian Csibi: argento (cadetti maschili, cinture marroni-nere)

Grande la soddisfazione da parte dell’intera società, che esprime riconoscenza alle famiglie per il sostegno costante e a tutti gli atleti, dai più piccoli ai più esperti, per l’impegno dimostrato. Un ringraziamento particolare va a Francesco Di Giorgio, Pasquale Fondacaro e Sara Di Iorio, che con passione e dedizione contribuiscono ogni giorno alla crescita sportiva e umana dei giovani, trasmettendo i valori fondamentali del karate.

Il Campionato Nazionale UKDI era inoltre valido come selezione per il Campionato Mondiale, in programma a Malmö (Svezia) dal 10 al 15 luglio 2025. In vista dell’importante appuntamento internazionale, il presidente Luciano Butiniello si è già attivato per fornire agli atleti agonisti le tute ufficiali di rappresentanza della società.



Con questa prova, il Black Mamba Team Club consolida il proprio ruolo di eccellenza nel panorama nazionale delle arti marziali.