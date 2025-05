GRIM, riaperti i termini per la selezione di personale: domande entro lâ€™11 giugno

La GRIM Scarl, raccogliendo il personale invito del Governatore Ing. Francesco Roberti, ha disposto, con determina del Direttore Generale f.f., la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la selezione di personale.



Il nuovo termine perentorio per l'inoltro delle candidature, con le modalità previste negli avvisi publicati, scadrà 15 (quindici) giorni dopo la data di pubblicazione sul BURM - edizione straordinaria - del 27 maggio 2025 e pertanto I'11/06/2025.

Si precisa che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine stabilito esclusivamente all'indirizzo PEC dedicato personale.grim@pec.it e che saranno fatte salve tutte le domande già pervenute al predetto indirizzo.

Gli avvisi di selezione saranno nuovamente pubblicati sull'Albo Pretorio della Grim Scarl e sul sito web della società www.grimolise.it nelle apposite sezioni "Amministrazione Trasparente - Selezione del Personale - Reclutamento del Personale - Avvisi di Selezione" e "Lavora con noi" e conterranno l'unica variazione, rispetto ai precedenti, nell'indicazione del nuovo termine di scadenza.