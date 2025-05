Capracotta tra natura, magia e tradizioni: arriva il Festival dell’Awen

Il suggestivo scenario del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta farà da cornice, il 31 maggio, alla giornata inaugurale della prima edizione del Festival dell’Awen, un evento all’insegna della natura, della fantasia e delle antiche tradizioni.







La manifestazione, che proseguirà anche il 1° giugno, è organizzata e promossa dal Comune di Capracotta, dal Giardino della Flora Appenninica, dalla Pro Loco Capracotta, dall’Associazione “Amici di Capracotta APS” e gode del patrocinio del Comune di Vastogirardi e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise. L’iniziativa si svolge inoltre in collaborazione con Fantasy Day, una delle manifestazioni dedicate al fantasy più importanti d’Italia. L’ingresso è gratuito.

Il programma del 31 maggio è ricco di appuntamenti per grandi e piccoli, a partire dalle ore 10.00 con la cerimonia di apertura, seguita alle 10.30 dagli spettacoli bardici messi in scena dalle scuole delle Terre dell’Awen: l’Istituto Comprensivo “Altissimo Molise” e l’Istituto Alberghiero “Mons. Edmondo De Panfilis” di Roccaraso. Alle 12.00 sarà il turno del laboratorio didattico per bambini “Il Cavallo”.

Nel pomeriggio, alle 13.00, si terrà la prima Cerimonia di Adesione sotto il maestoso Grande Faggio, all’interno del Giardino. Alle 15.30, doppio appuntamento con il fantasy e la spiritualità: da un lato, l’incontro “Ogam” con Monica Zunica, dedicato alla divinazione, alla magia celtica e alla crescita personale; dall’altro, la sessione “One shot” di Dungeons & Dragons guidata da Pietro Ranieri per gli amanti del gioco di ruolo.

Alle 16.00 si prosegue con lo spettacolo di bolle giganti di Carol Modica, pensato per divertire i più piccoli, mentre in contemporanea la scrittrice fantasy Giorgia Terzano presenterà il suo libro Viaggio a Raldineiah. Alle 17.30 ancora spazio alla letteratura fantasy con la presentazione di I Lazahar - Nigredo, opera di Giuseppe Buonaguro e Maria Germano.

La seconda Cerimonia di Adesione è in programma alle 18.30, sempre sotto il Grande Faggio e a chiudere la giornata sarà, alle 19.00, un suggestivo Aperitivo Fantasy accompagnato dal concerto del Duo Storieincanto, presso il Bar Di Rienzo in piazza Stanislao Falconi e il Bar Taccone su corso Sant’Antonio.

Il Festival dell’Awen si presenta fin da subito come un appuntamento imperdibile per chi ama immergersi in un mondo sospeso tra natura, arte, mito e creatività. Appuntamento al 1° giugno per la seconda giornata.