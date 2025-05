Rocchetta a Volturno ospita il corso nazionale IAMAS per maestri di arrampicata sportiva

Il Comune di Rocchetta a Volturno e l'associazione Innatura di Castelnuovo a Volturno ospitano dal 31 maggio al 3 giugno il corso di formazione per maestri di arrampicata sportiva IAMAS Associazione Italiana Maestri Arrampicata Sportiva Metodo Caruso (professione esercitata ai sensi della Legge n. 4/2013).



Più di 30 maestri parteciperanno alla formazione specifica, che si terrà nel Centro di formazione per l'outdoor Innatura a Castelnuovo a Volturno e nei 10 siti naturali attrezzati dall'associazione stessa nell'ambito del progetto di valorizzazione del territorio iniziato nel 2002.



L'alta valle del Volturno è stata scelta da IAMAS per la bellezza e l'eccezionalità dei suoi siti, affermando la centralità del territorio nel panorama dell'arrampicata sportiva.