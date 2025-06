Successo per il I° Torneo di Padel Lions e Leo Club Campobasso a sostegno del Service “Lo Zaino Sospeso”

Si è tenuto oggi 31 maggio presso lo Sporting Club di Campobasso il I° Torneo di Padel Lions e Leo Club Campobasso, organizzato per sostenere il Service Lions Lo Zaino Sospeso.

Questi i nominativi dei Vincitori del Torneo: Luca Salvatore e Marco Serluca.

Finalisti e secondi classificati: Stefano Tanelli e Massimiliano Nugnes.

Terzi classificati: Paolo Lagonigro e Andrea Pietrunti

Quarti classificati: Giuseppe La Rocca e Piero Camarda

A tutti loro e agli iscritti non giocatori il grazie dei Soci del Lions e del Leo Club Campobasso per aver voluto sostenere il Service Lions Lo Zaino Sospeso.

Menzione speciale e premio speciale ai nostri giocatori junior Edoardo Della Valle e Mariano Di Stella.

Un super ringraziamento speciale alle Socie Michela e Francesca Potito, alla Famiglia Amorosa dello Sporting Club e al Caro Giuseppe Iacobucci, Arbitro Internazionale di Tennis e di Padel, anima di questo Torneo, che ci onora della Sua Amicizia.

"Si è trattato soltanto del primo torneo che abbiamo organizzato con poco tempo e facendo fronte ai numerosi impegni Lionistici del periodo, per questo motivo siamo particolarmente grati ai partecipanti che hanno accettato il nostro invito. Preso atto della riuscita del Service e del positivo impatto ci impegniamo con il supporto tecnico del nostro amico Giuseppe Iacobucci ad organizzarne un'altra edizione con maggiori partecipanti e in più giornate per coniugare lo sport e il divertimento al servizio".

Il Presidente del Lions Club Campobasso Alfredo Potito

e il Governatore Eletto del Distretto Lions 108 A Stefano Maggiani.