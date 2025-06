Il "Festival dell'Organetto e del Valle del Diano": Agnone festeggia i piccoli talenti Iaciancio con premi e riconoscimenti

Polla (SA) – La 7ª edizione del "Festival dell'Organetto e del Valle del Diano", tenutosi a Polla (SA) presso il Santuario Sant'Antonio tra il 31 maggio e il 1 giugno 2025, ha celebrato la musica popolare e svelato nuovi talenti, con una particolare enfasi sulle giovani promesse provenienti da Agnone.

Il programma della manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e maestri, si è snodato su due giornate. Sabato 31 maggio, dopo l'inaugurazione e le audizioni, si è svolta una suggestiva sfilata di organetti per le vie di Polla. Domenica 1 giugno è stata dedicata alle audizioni finali, alla comunicazione delle graduatorie e alle premiazioni, culminate con l'esibizione dei maestri esaminatori e un concerto musicale. Tra i maestri presenti, figurano nomi come Nicola Casale, Marcello Pietromica, Michele Colangelo, Antonello Fedullo, Antonio Donnantuoni, Ivano De Simone e Pietro Infantino.

A distinguersi in questa edizione sono stati due giovanissimi talenti agnonesi, i fratelli Alessia e Davide Iaciancio, che hanno conquistato il palco e la giuria con le loro performance. Alessia Iaciancio, di soli 6 anni, alla sua prima esperienza in un contesto così importante, ha saputo conquistare il secondo posto nella categoria A, dimostrando una notevole presenza scenica che le è valsa anche il premio extra per la "miglior presenza scenica". La piccola Alessia è allieva del maestro Minichilo Danilo, della Scuola di Musica "Danilo's Student".

Non da meno il fratello maggiore, Davide Iaciancio, 12 anni, che si è classificato secondo nella categoria C. Davide ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, il premio extra per il "miglior arrangiamento musicale", a testimonianza della sua abilità interpretativa e creativa. Il suo percorso musicale è seguito dal maestro Masciotra Pasquale.

Il successo dei fratelli Iaciancio al festival di Polla non solo porta lustro alla comunità di Agnone, ma evidenzia anche la ricchezza del patrimonio musicale e la validità delle scuole di musica locali nel coltivare e promuovere nuovi talenti.