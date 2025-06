“Partiamo da Campobasso!”: Alfa e Rocco Hunt scelgono il Molise per il debutto dei loro tour

Due artisti che stanno vivendo un momento di grande successo accomunati dal debutto dei loro tour: sia Rocco Hunt che Alfa hanno scelto Campobasso per la prima data, rispettivamente venerdì 20 e sabato 21 giugno nell’area eventi di Selvapiana. I concerti, promossi dall’amministrazione comunale, sono tra gli eventi più attesi nei festeggiamenti del prossimo Corpus Domini e solo a Campobasso, proprio perché inseriti nel cartellone dei Misteri, gli show dei due artisti saranno fruibili ad un prezzo molto contenuto rispetto ad altre tappe: i biglietti sono in vendita su Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita abituali a 13 euro (più 2 euro di diritti di prevendita).

“Sono in una fase di preparazione – ha detto nei giorni scorsi Rocco Hunt in una intervista - perché quest'estate partiremo col tour, esordiremo con la data zero il 20 giugno a Campobasso, poi saremo in Puglia, Calabria, Sicilia, perché il ragazzo di giù comincia a suonare proprio ‘da giù’. E concluderemo in bellezza con due show che sono quelli dell'11 settembre alla Reggia di Caserta e del 6 ottobre a Milano. Sarà epico perché dopo sei album è davvero dura fare la scaletta, tra successi, pezzi nuovi eccetera, però con la mia band stiamo facendo il possibile per far emozionare e far divertire tutti. Sarà un concerto dove si vedranno tutte le anime di Rocco”.



Anche Alfa mentre si gode il successo del suo duetto con Manu Chao, che proprio in questi giorni impazza in radio, prepara il suo debutto campobassano. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream sulle piattaforme e anche dal vivo ha numeri impressionanti: lo scorso anno ha riempito i palasport dove tornerà in autunno (sono già sold out le tappe al Forum di Milano e allo Stadium di Genova) mentre subito dopo il tour estivo si esibirà nei club delle città europee, da Barcellona a Parigi passando per Bruxelles, Londra, Amsterdam e Colonia.

Il cantautore genovese è entusiasta del tour estivo che partirà da Campobasso e di quello all’estero, al via a fine settembre: "Il mio primo tour europeo: ancora mi sembra strano annunciarlo - racconta -. C'è stato un preludio a questa avventura lo scorso novembre, quando ho tenuto un live a Londra, sold out, che è stato uno dei concerti più belli della mia vita. Riunire così tante persone in un posto così lontano da casa mia è stato pazzesco. Da lì ci siamo organizzati per fare qualcosa di ancora più grande. È davvero emozionante vedere come la musica italiana possa uscire dai confini”.

Il programma degli spettacoli per il Corpus Domini a Campobasso si concluderà invece domenica 22 giugno con gli attesi concerti gratuiti di Ron e Riserva Moac in piazza della Vittoria.