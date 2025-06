Trivento festeggia i 30 anni della Pasticceria Quemado: un traguardo di dolcezza e tradizione

Giornata di festa ieri a Trivento per i 30 anni di attività della Pasticceria Quemado, fondata e gestita dai fratelli Roberto e Giovanni Serricchio. Un traguardo importante, celebrato nel pomeriggio insieme a clienti, amici e a tutti coloro che nel tempo hanno contribuito a rendere questa attività un punto di riferimento per l’intera comunità.

Fondata nel 1995, la pasticceria Quemado è cresciuta nel cuore del paese, diventando sinonimo di qualità, creatività e rispetto per la tradizione dolciaria. Tra le sue specialità spicca il C’ppllat, dolce tipico di Trivento, custodito e tramandato con cura dai fratelli Serricchio. Proprio grazie a questa eccellenza, nel 2019 Giovanni ha ricevuto il prestigioso Premio “Dino Villani”, assegnato dall’Accademia Italiana della Cucina ai custodi dei prodotti tipici della tradizione gastronomica italiana.

L’evento celebrativo si è svolto in un clima di calore e semplicità, dove i protagonisti sono stati l’affetto della comunità e, naturalmente, i dolci. Un’occasione per ricordare il cammino percorso in questi trent’anni, fatto di passione, sacrificio e dedizione quotidiana, ma anche per guardare con entusiasmo al futuro.

La storia della Pasticceria Quemado continua, più viva che mai, intrecciata ai sapori, alle persone e alla memoria collettiva di Trivento.