Trivento, tutto pronto per la festa di Sant’Antonio: attesi I Nomadi a Fonte del Cerro

Torna anche quest’anno l’attesissima festa di Sant’Antonio a Trivento, in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno in Contrada Fonte del Cerro, una location che negli anni è diventata punto di riferimento per chi ama la buona musica e i momenti di condivisione che uniscono la comunità. Due giorni intensi, tra spiritualità e spettacolo, con un’organizzazione che ha curato ogni dettaglio nei minimi particolari, grazie all’impegno e alla passione del comitato feste guidato da Giuseppe Florio, per offrire un’esperienza unica.

Ad aprire i festeggiamenti sarà il concerto de I Vintage, venerdì 6 giugno: un omaggio ai grandi successi italiani e internazionali, dagli anni ’50 a oggi. Un viaggio musicale pensato per far cantare e ballare generazioni diverse, sotto il cielo di inizio estate.

Sabato 7 giugno sarà la giornata dedicata a Sant’Antonio, con un programma religioso particolarmente sentito:

Ore 11:30 – Santa Messa

A seguire – Processione

Ore 12:30 – Fuochi pirotecnici

Ore 19:00 – Santa Messa serale

La serata vedrà salire sul palco I Nomadi, una delle band più amate e longeve della musica italiana, guidata dal fondatore Beppe Carletti. Un concerto che si preannuncia carico di emozioni, con un repertorio che attraversa oltre sessant’anni di storia musicale. A mezzanotte, nuovo spettacolo di fuochi d’artificio. Poi, per chi ha ancora voglia di ballare, la festa continuerà fino a tardi con DJ Arizona.

Un appuntamento che a Trivento è ormai di casa, capace di rinnovarsi ogni anno e di far incontrare musica, comunità e spirito di festa in un’atmosfera unica.