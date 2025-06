Grande Festa a Poggio Sannita: La Scuola Primaria trionfa al 1° Trofeo “Caccavone”

Poggio Sannita, 1 Giugno 2025 – Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della comunità quella vissuta domenica pomeriggio in occasione del 1° Trofeo “Caccavone”, passeggiata non competitiva che ha coinvolto l’intero Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo”, con sede nei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio e Poggio Sannita.

Un successo di partecipazione: molti alunni, accompagnati da genitori, insegnanti, personale scolastico si sono ritrovati in Via Roma per condividere un momento di festa, amicizia e benessere. L’evento ha avuto inizio alle ore 15:00, con il raduno nel piazzale Niagara Ristopub, per poi dare il via a una passeggiata libera tra sorrisi, colori e tanto entusiasmo.

Vince la Scuola Primaria

A distinguersi per il maggior numero di partecipanti è stata la Scuola Primaria, che si è aggiudicata con merito il 1° premio di € 200,00, seguita dalla Scuola Secondaria di I Grado (Medie) al secondo posto con € 100,00, e dalla Scuola Secondaria di II Grado (Liceo) al terzo con € 50,00.



La manifestazione ha rappresentato molto più di una semplice camminata: è stata un’occasione di aggregazione tra le varie componenti scolastiche, dimostrando come l’educazione possa estendersi anche fuori dalle aule, favorendo il senso di appartenenza e collaborazione tra grandi e piccoli.



Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa, ai collaboratori Gianfranco Di Pasquo e Riccardo Di Pasquo, nonché a tutti gli insegnanti e al personale scolastico che hanno contribuito in maniera concreta alla riuscita dell’evento.

Alla fine della passeggiata, i partecipanti sono stati accolti da un ricco buffet e da momenti di convivialità che hanno reso ancora più speciale la giornata. I bambini iscritti hanno ricevuto un kit con maglia tecnica, pettorale identificativo, sacchetto alimentare e una medaglia ricordo; gli adulti un sacchetto con prodotti locali.



Il Trofeo “Caccavone” ha dimostrato che la scuola può essere un motore di comunità. Con questo primo successo, le basi per una seconda edizione ancora più partecipata sono già state gettate. La speranza è che diventi un appuntamento fisso, capace di unire sport, educazione e territorio.

Arrivederci al prossimo anno!