Campobasso, alla Scuola Allievi Carabinieri un incontro sulla donazione di sangue e midollo: â€œDonare Ã¨ un atto di coraggio e responsabilitÃ 

Un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e midollo osseo si è svolta presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, diretta dal colonnello Bruno Capece. L'incontro ha visto la partecipazione del presidente Eugenio Astore, da anni impegnato nella promozione della cultura del dono, che ha incontrato gli allievi carabinieri per parlare dell’importanza di un gesto semplice ma fondamentale: donare.

Durante l’intervento, Astore ha illustrato in modo chiaro e coinvolgente cosa significa essere donatori, soffermandosi sul valore umano e civile della solidarietà, e spiegando nel dettaglio le modalità di donazione del sangue e del midollo osseo. Ha evidenziato quanto questi gesti possano fare la differenza nella vita di chi lotta contro malattie gravi, spesso salvando vite.

Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Carolina, storica donatrice di midollo osseo, che ha condiviso con i presenti la sua esperienza personale. Le sue parole, dense di emozione e consapevolezza, hanno colpito profondamente i giovani allievi, facendo emergere l’aspetto umano e altruistico del dono.

A fianco del presidente Astore era presente anche Simona, collaboratrice attiva nelle campagne di informazione e sensibilizzazione, che ha contribuito ad approfondire alcuni aspetti pratici della donazione e ha fornito ai ragazzi indicazioni utili su come diventare donatori.

L’incontro si inserisce in un percorso educativo più ampio che la Scuola Carabinieri di Campobasso promuove per formare non solo militari competenti, ma anche cittadini consapevoli e responsabili. La partecipazione attenta e l’interesse dimostrato dagli allievi hanno confermato quanto siano fondamentali momenti come questo per costruire una cultura della solidarietà e della vita.

Al termine dell’incontro, il colonnello Bruno Capece ha espresso il proprio ringraziamento agli ospiti per l’alto valore civico dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di educare i futuri carabinieri anche ai valori della generosità e del servizio verso il prossimo.

Un messaggio chiaro, quello lanciato oggi a Campobasso: donare è un atto di amore, di coraggio e di responsabilità.