Agnone - Atti vandalici alla Villetta: indagini in corso grazie alle telecamere. Serve lâ€™impegno di famiglie e istituzioni

Nuovi gravi episodi di vandalismo si sono verificati presso la Villetta, con danni significativi a strutture pubbliche e simboli della memoria collettiva.

Il vetro antinfortunistico del gabbiotto per l’attesa degli autobus è stato infranto, causando un danno rilevante. Ignoti hanno inoltre rimosso e gettato la corona d’alloro deposta al monumento dei caduti, un gesto oltraggioso verso la memoria e il rispetto istituzionale.

Non meno grave il danneggiamento del defibrillatore situato in piazza Unità d’Italia: il vetro protettivo è stato rotto, compromettendo l’accessibilità a un dispositivo salvavita essenziale per la cittadinanza.

I vigili urbani stanno visionando attentamente le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. La piazza è spesso luogo di ritrovo serale per giovani e giovanissimi, e purtroppo non si tratta di episodi isolati: in passato si erano già verificati danni a piante, luci pubbliche, vetri e al defibrillatore.

Questi atti non rappresentano solo comportamenti incivili, ma anche segnali evidenti di un disagio giovanile che non può essere ignorato. Il contrasto al vandalismo richiede un’azione coordinata e condivisa: le famiglie, prima agenzia educativa, sono chiamate a un ruolo attivo nella guida e nell’ascolto dei propri figli; le istituzioni, dal canto loro, devono investire in prevenzione, spazi aggregativi sani, educazione civica e opportunità culturali e sociali per i più giovani.

L’Amministrazione condanna con fermezza quanto accaduto e invita la cittadinanza a collaborare, anche in forma anonima, per fornire eventuali informazioni utili. Sono in valutazione nuove misure di controllo, prevenzione e sensibilizzazione per garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico.