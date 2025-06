Jessica Kaur, giovane promessa della Polisportiva Pegasus di Trivento, brilla al Trofeo Pinocchio di Merano

Un fine settimana di soddisfazioni per la giovanissima Jessica Kaur, classe 2014, protagonista al Trofeo Pinocchio 2025 di tiro con l’arco, disputato il 14 e 15 giugno al campo sportivo “Combi” di Merano.

Alla manifestazione, riservata ai migliori giovani arcieri italiani, hanno partecipato oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. Jessica, atleta dell’ASD Polisportiva Pegasus di Trivento, si è confrontata con 60 coetanei, chiudendo con un ottimo decimo posto. Un risultato importante per l’atleta molisana, frutto dell’impegno quotidiano e della preparazione curata dal tecnico societario Pierluigi Fierro.

A impreziosire l’esperienza è stata la presenza del campione olimpico Mauro Nespoli, ospite d’onore dell’evento su invito della FITArco. Non è raro, nel mondo del tiro con l’arco, che i grandi campioni si rendano disponibili a incontrare i giovani atleti, trasmettendo loro entusiasmo ed emozione. Jessica ha avuto modo di conoscerlo personalmente e scattare una foto con lui: un ricordo prezioso che porterà con sé.

Nel frattempo, a Rotondi, altri due atleti della Pegasus si sono messi in luce: Manuel Florio e Domenico Del Castello hanno gareggiato nella prova di qualifica per i prossimi Campionati Italiani di Tiro di Campagna, in programma a settembre a Città della Pieve. Manuel ha conquistato il primo posto nell’arco olimpico senior maschile, mentre Domenico ha chiuso secondo nell’arco compound senior maschile.

Grazie a questi risultati, la Polisportiva Pegasus conferma il suo ottimo momento e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti nazionali.