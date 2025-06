"Grazie Venafro: tre giorni di fede, tradizione e partecipazione per i nostri Santi Protettori" â€“ Il Sindaco di Venafro, Alfredo Ricci

"È appena terminata la tre giorni di festeggiamenti in onore dei nostri Santi Protettori di Venafro, ed è doveroso ringraziare a nome dell'Amministrazione quanti si sono spesi per realizzare quello che anche quest'anno si è confermato un successo. Innanzitutto – dice il Sindaco Ricci - voglio ringraziare il Vescovo, i parroci e i frati conventuali, per avere consentito alla devozione dei Venafrani per i Santi Martiri di trovare occasioni profonde di meditazione e preghiera in celebrazioni e riti religiosi, che hanno unito un intero popolo.

Voglio, quindi, ringraziare il Comitato Festa, con il suo Presidente Gianni Boggia e tutta la squadra, fatta di cittadini entusiasti che ancora una volta hanno tolto tempo alla propria vita privata e si sono messi in gioco. Hanno saputo coniugare rispetto per le tradizioni e proposte di innovazioni, in un contesto non semplice, sia per l'attenzione che giustamente ogni venafrano riserva a questi eventi (le polemiche sono sempre dietro l'angolo), sia per la necessità di osservare disposizioni di sicurezza nell'interesse generale. Ce l'hanno fatta anche quest'anno, come dimostrano i numeri di pubblico che è accorso nelle nostre strade e piazze in questi giorni, moltissimi provenienti da fuori Venafro. Aggiungo che anche il confronto e la collaborazione con l'Amministrazione sono ormai dati acquisiti, che aiutano tutti a lavorare meglio. Ci sarà tempo di ragionare del futuro, ma personalmente, come gli amici del Comitato sanno, io li vedo ancora legati all'organizzazione delle nostre festività. Ovviamente con loro vanno ringraziati i cittadini e gli operatori economici che, con le loro offerte, unite al contributo concesso dal Comune, hanno consentito al Comitato di organizzare la festa.

Ma la macchina organizzativa della festa è complessa, e vede lavorare insieme tutti, le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, gli uffici comunali (in primis il SUAP e i Lavori Pubblici con la squadra manutentiva), le associazioni di protezione civile (Carabinieri in congedo, Vigili del Fuoco in congedo, ma anche Venafro Soccorso): a tutti va il nostro ringraziamento per la collaborazione preziosa che hanno saputo dare.

E poi ci sono gli operatori economici e i professionisti, che lavorano in questi giorni, dalle bande al fuochista, dagli impresari che si occupano degli spettacoli alle rispettive maestranze, fino alla ditta che si occupa delle luminarie: anche a loro rivolgo un grazie, perché, nello svolgere il proprio lavoro con professionalità, ci regalano momenti magici.

Ma la nostra festa è fatta anche da coloro, cittadini e gruppi, che in modo spontaneo si impegnano per garantire le nostre tradizioni, dai cori che hanno animato le diverse liturgie ai collaboratori dei frati conventuali, dai ragazzi della bandarella ai cittadini e gruppi che hanno allestito gli altarini e addobbato a festa i diversi vicinati, per arrivare ai preparatori, che in ogni occasione garantiscono con devozione che i simulacri dei nostri Santi siano pronti e impeccabili per queste tre giornate, e ai portatori, che con fatica fisica ma anche entusiasmo consentono che i nostri simulacri siano trasportati con dignità e decoro.

Grazie a tutti abbiamo avuto tre giorni di gioia ed entusiasmo, a conclusione dei quali l'augurio, come da tradizione, è sempre lo stesso: MEGL' A TIEMP!"