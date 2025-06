A Trivento la seconda edizione di “Giochi Senza Frontiere”

Si terrà domenica 13 luglio alle ore 18:30 presso il campo sportivo comunale la seconda edizione di “Giochi Senza Frontiere”, promossa dalla Pro Loco Terventum con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’APD Trivento.

L’iniziativa è aperta a squadre formate da residenti di Trivento e dei paesi limitrofi, con la possibilità di rappresentare la propria contrada, zona o comune di provenienza (ad esempio: Montagna, Casalotti, Roccavivara).

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 10 e un massimo di 12 partecipanti, con la presenza obbligatoria di almeno tre donne. L’età minima per l’iscrizione è fissata a 16 anni. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona. In palio un premio speciale per la squadra vincitrice.

Il programma prevede giochi a tempo, percorsi divertenti e prove di abilità, in un clima di sana competizione e con l’obiettivo di favorire l’aggregazione e il coinvolgimento della comunità.

Per info e iscrizioni: 333 8643642 (Giuseppe).