Al via Casearia 2025, biglietti online per la più grande fiera dei formaggi del Centro-Sud

Dal 29 al 31 agosto, a Agnone (IS), Città del Formaggio ONAF 2025, la 3° edizione della manifestazione con oltre 70 espositori e 250 produzioni di tutta Italia.

Al via ufficialmente Casearia 2025 - Fiera dei formaggi italiani, con la vendita online dei ticket di ingresso per la manifestazione più importante del Centro-Sud Italia dedicata alla produzione lattiero-casearia, che si terrà dal 29 al 31 agosto 2025, ad Agnone (IS), in Molise. Fino al 15 luglio 2025, si potranno acquistare i biglietti scontati in modalità “Early Bird” (5 euro per le tre giornate della fiera): Link ticket. Da registrare il successo dell’iniziativa. Decine di tagliandi sono andati letteralmente a ruba da parte di visitatori, di cui alcuni provenienti da Roma, Caserta, Formigine, Mantova.

Agnone è già pronta a trasformarsi nella vetrina nazionale dell'eccellenza casearia italiana. Oltre 70 espositori e 100 produzioni provenienti da tutta Italia si daranno appuntamento nel nuovissimo Palasport polifunzionale di Agnone, "Città del Formaggio 2025" riconosciuta dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF), che ha inserito il centro molisano nell'Albo nazionale che oggi conta 31 comuni simbolo dell'eccellenza casearia italiana. Per la prima volta, l'evento si svolgerà completamente al coperto, garantendo ai visitatori un'esperienza di visita migliorata e più confortevole.

Casearia sarà un viaggio straordinario e immersivo attraverso i migliori formaggi dell'arte casearia italiana. Dai più noti Parmigiano Reggiano, Gorgonzola e Mozzarella di Bufala, al Caciocavallo, ai più insoliti formaggi ed erborinati delle Alpi, i visitatori potranno scoprire un universo di sapori che racconta la ricchezza culturale e paesaggistica del nostro Paese. Il programma, oltre alla mostra-mercato, prevede masterclass, talk specialistici, degustazioni guidate ed eventi dedicati, offrendo l'opportunità di incontrare direttamente i produttori e gli esperti del settore. Ogni formaggio porta con sé la storia della terra che lo ha generato, le tradizioni che ne hanno plasmato le caratteristiche organolettiche e i paesaggi che ne costituiscono l'habitat naturale.

Uno degli aspetti più innovativi di Casearia è l'attenzione verso il turismo caseario, un trend emergente che sta conquistando sempre più appassionati. Sarà presentato il primo Rapporto sul turismo ed il mondo caseario, ideato da Roberta Garibaldi dell’università di Bergamo e realizzato dall’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. L’indagine ha messo i risalto che i turisti amano sempre di più visitare i caseifici, tra eventi e festival, itinerari tematici ed esperienze dedicate nei ristoranti. La fiera si inserisce in questa dinamica promuovendo un modello di turismo sostenibile che valorizza i borghi rurali e i paesaggi naturali legati alla produzione casearia. L'iniziativa, inoltre, colma un vuoto importante nel panorama delle manifestazioni specializzate, tradizionalmente concentrate nel Nord Italia o focalizzate su singole tipologie di formaggio. Casearia celebra invece la filiera del latte italiano in tutte le sue sfaccettature, riconoscendone il valore economico, sociale e culturale.

Un appuntamento unico per chiunque voglia scoprire l'anima autentica dell'Italia del formaggio e assaporare le eccellenze che rendono unico il nostro patrimonio gastronomico.

Con il biglietto d’ingresso di Casearia sono incluse visite guidate e sconti per gli ingressi nei principali luoghi di cultura di Agnone, tra cui la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, oltre agli accessi agli spettacoli e agli eventi collaterali della manifestazione.

Casearia – Fiera dei formaggi italiani

Dal 29 al 31 agosto 2025

Agnone (IS), Molise.

Email: info@fieracasearia.it

Sito web: www.caseariafiera.it

Biglietti online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-casearia-fiera-dei-formaggi-italiani-1408244249459

Per scaricare le immagini di Casearia 2024, link: https://bit.ly/casearia