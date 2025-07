STRASBURGO, 8 LUGLIO 2025– “Al senatore Lotito non posso che augurare di riprendersi al più presto, come si fa con un caro amico. Ho appreso del suo ricovero al Gemelli ma spero di rivederlo in piena forma il prima possibile. Conosco l’amico Claudio e la sua tenacia: sono certo che è già pronto per rimettersi al lavoro e tornare a dedicarsi ai suoi mille impegni lavorativi. Nel frattempo a lui va il mio affetto e il più forte degli abbracci”.