Strada dissestata in contrada Montagna ad Agnone: disagi per i cittadini e le auto

Agnone (IS) – In contrada Montagna, una delle zone più popolose del territorio di Agnone, i residenti segnalano da tempo gravi problemi legati al dissesto stradale. Il tratto che attraversa le masserie Capestrino è ormai in condizioni critiche: buche profonde, tratti sconnessi e presenza diffusa di brecciato rendono la circolazione difficile e pericolosa, soprattutto per le automobili private.

"La strada è piena di buche, ogni giorno rischiamo di rompere qualcosa alla macchina", lamentano alcuni abitanti. La situazione è resa ancora più problematica dal fatto che si tratta di un’arteria molto trafficata, che collega Agnone con Isernia e viene percorsa quotidianamente da decine di veicoli, anche di passaggio.

I cittadini chiedono un intervento urgente di manutenzione, segnalando il rischio di danni materiali, ma anche potenziali pericoli per la sicurezza di chi transita, specie nelle ore notturne o in caso di maltempo.

"Non vogliamo aspettare che succeda un incidente prima di vedere una risposta concreta", sottolineano. La speranza è che le autorità competenti possano ascoltare le richieste del territorio e inserire la sistemazione del tratto stradale tra le priorità dell’agenda manutentiva.