“POP UP” approda anche a Trivento: inaugurato il nuovo centro per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico

Dopo l’apertura ad Agnone, anche a Trivento è stato inaugurato il centro “POP UP”, uno spazio dedicato a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. A dare l’annuncio è Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone:

«La realizzazione della struttura è stata finanziata attraverso la Strategia Nazionale Aree Interne, di cui il Comune di Agnone è capofila. Abbiamo individuato l’area di Trivento per rispondere alle necessità delle famiglie residenti nel territorio, così da coprire una fetta importante di popolazione».

Il centro sarà un punto di riferimento per l’inclusione e la socializzazione dei giovani, offrendo laboratori e attività pensati per accompagnarli in un percorso di crescita attraverso strumenti innovativi.