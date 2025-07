Vastogirardi ospita "L'Orso Filato": un festival tra natura, arte e comunitÃ  nel cuore dell'Appennino

Vastogirardi (IS) – Un evento unico e coinvolgente si prepara ad animare Vastogirardi e il territorio circostante: il "Festival delle Comunità a Misura d'Orso - L'Orso Filato". L'appuntamento è fissato per il 2 e 3 agosto, promettendo due giorni di musica, laboratori, performance artistiche e stand gastronomici, il tutto immerso nella splendida cornice del "Rewilding Apennines".

Il festival è un'occasione per celebrare il legame tra l'uomo e la natura, con un'attenzione particolare alla presenza dell'orso e alla conservazione dell'ambiente. Il programma è ricco e diversificato, pensato per coinvolgere tutte le fasce d'età.

Performance Artistiche:

Documentari: Sarà proiettata l'Apertura Festival con il documentario "Comunità a Misura d'Orso" e "Monte Corno - Pareva che io fossi in aria" di Luca Cococcetta.

Spettacoli Teatrali: Previsti "Condominio Selvaggio" di Aedo Studio a Montedimezzo e "I sussurri del territorio", una performance teatrale con la condivisione di storie e assaggi a cura di Paolo Crisi e Valentina Di Odoardo.

Concerti: Si esibiranno Chorando Brazil e I Turbolenti.

Stand-up Comedy: Appuntamento con "Ride verde chi ride ultimo - LIVE!" di Mattia Iannantuoni.

Laboratori:

Per Adulti: "Rimanere sul Sentiero" con Elisabetta Tosoni e "Storie di altri noi" con Elisabetta Tosoni.

Per Bambini: "Coesistenza in tutti i sensi" (Rewilding Apennines & Salviamo l'Orso), "Colora la coesistenza: il concorso di disegno per piccoli artisti" di Alessandra Di Guida, "La coesistenza con l'orso: che danni fa...? (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) e "Segni d'orso: tela di comunità" con Elisabetta Mitrovic.

Di Ballo con musica dal vivo: "Danzare i Luoghi" con Anna Anconitano (Progetto Paesi Danzanti).

Di Arte: Sarà proposta un'attività di arte.

Attività:

Giochi Popolari a cura della Pro Loco.

Camminata: Una "Camminata dal Castello a Montedimezzo" con il tema "piante spontanee" condotta da Anna Scocchera e Carmen Giancola. Le attività su camminate e laboratori sono su iscrizione.

Cibo:

Degustazione/Cena: Sarà possibile partecipare a una cena.

Caseifici: Saranno organizzate visite ai caseifici.

Percorso gastronomico guidato attraverso i territori delle "Comunità a Misura d'Orso" con Valerio Reale.

Il festival è promosso da Rewilding Europe e Rewilding Apennines, insieme a L'Orso e altre importanti realtà legate alla tutela della biodiversità, come LIFE Bear-Smart Corridor e Natura 2000. "L'Orso Filato" si configura non solo come un momento di festa e intrattenimento, ma anche come un'importante occasione di sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità nella conservazione e valorizzazione del proprio ambiente naturale.

Il concetto di "Comunità a misura d'orso" al centro di questo festival si riferisce a un approccio di convivenza armoniosa tra l'uomo e la fauna selvatica, in particolare l'orso. Significa implementare strategie e adottare comportamenti che riducono i potenziali conflitti e favoriscono una coesistenza pacifica, ad esempio attraverso una corretta gestione dei rifiuti, la protezione del bestiame con recinzioni o cani da guardiania, e la sensibilizzazione delle persone sui comportamenti da adottare in aree frequentate dagli orsi. L'obiettivo ultimo è minimizzare i rischi sia per l'uomo che per gli orsi stessi, permettendo alla specie di vivere e prosperare nel suo habitat naturale anche in prossimità delle attività umane.