L’Esercito incontra i giovani con Ettore e Atena: conclusa in Abruzzo l’attività informativa sul concorso VFI 2025

L’Aquila 14 luglio 2025. Si è conclusa ieri, in Abruzzo, l’iniziativa promossa dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, dedicata alla promozione del concorso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2025, con termine ultimo per candidarsi fino al 30 luglio.

Le attività promozionali sono state svolte all’interno di uno dei parchi acquatici presenti sul territorio e sulla riviera abruzzese. In particolare, in occasione di un evento musicale serale, rivolto esclusivamente ad un pubblico giovanile, centinaia di ragazzi e ragazze hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino la realtà militare e ricevere le informazioni in merito alle diverse prospettive lavorative offerte dalla Forza Armata.

Il personale qualificato dell’Esercito, ha favorito, per la prima volta, l’interazione dei giovani con le nuove guide virtuali, Ettore e Atena, una novità tecnologica che ha entusiasmato i visitatori ed è stata da poco ufficializzata sul sito istituzionale dell’Esercito https://avatarei.difesa.it/evo/ .

Grazie alla tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, i più curiosi hanno potuto dialogare in tempo reale con i due assistenti digitali, ricevendo risposte immediate su requisiti, iter concorsuali, formazione e prospettive di carriera.

Un incontro tra innovazione e tradizione, dove la tecnologia diventa strumento per avvicinare i giovani e offrire loro nuove opportunità per il futuro.