Jazz in Campo 2025: torna il festival molisano che unisce grandi artisti e tradizioni locali

Presentata oggi, lunedì 14 luglio, all’ex Gil di Campobasso la 21esima edizione di Jazz in Campo Music Festival, in programma dal 17 al 20 luglio a Campodipietra, piccolo borgo pronto a trasformarsi ancora una volta in palcoscenico per grandi artisti, giovani talenti e appassionati del jazz e delle contaminazioni musicali. Quattro serate, quattro spettacoli e un mix di cultura, musica e territorio che si conferma appuntamento fisso dell’estate molisana. L'evento ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e dei promotori storici dell’evento, tra cui l’ex sindaco Gianluca Cefaratti, oggi assessore regionale, con cui tanti anni fa è iniziato questo viaggio, diventato un punto di riferimento nel panorama musicale regionale.

Ad illustrare il programma e le principali novità è stato il primo cittadino di Campodipietra, Giuseppe Riccitelli, che ha annunciato il ritorno alla suggestiva cornice del Tratturo dei Re per la serata conclusiva: “Quest’anno tre serate si terranno come sempre in Piazza della Rimembranza, ma domenica 20 luglio ci sposteremo sul Tratturo dei Re, in località San Giovanni Cerreto, un luogo simbolico lungo il tratturo Lucera–Castel di Sangro, che già nel 2019 aveva ospitato il festival con grande successo”. Accanto alla musica, come da tradizione, spazio anche ai sapori del territorio con l’offerta di quattro differenti menù a base di prodotti tipici molisani. “Domenica, il biglietto include anche la cena e l’ingresso al Concerto Club, che vedrà sul palco 30 artisti”, ha aggiunto Riccitelli.

Il consigliere regionale delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice ha sottolineato il valore culturale e turistico del festival: “Jazz in Campo è un progetto ormai consolidato che valorizza Campodipietra e l’intera regione Molise attraverso la musica e la contaminazione culturale. È anche un’occasione per riscoprire il turismo lento e il patrimonio immateriale dei piccoli borghi”.

A ribadire il cambio di passo del festival è stato Alessandro Zeoli, presidente dell’associazione APS In Campo: “Siamo alla ventunesima edizione e non parliamo più solo di una ‘serata jazz’, ma di un vero e proprio spettacolo musicale a tuttotondo che abbraccia diversi generi e linguaggi musicali”. Le serate saranno presentate dal giornalista Giuseppe Carriera, volto familiare per gli appassionati del festival.

Con un programma ricco e variegato, Jazz in Campo 2025 si conferma non solo una rassegna musicale di qualità, ma anche un volano di promozione culturale, sociale e turistica per il Molise. Un’occasione da non perdere per ascoltare grande musica, scoprire eccellenze locali e vivere l’autenticità di un borgo che ha fatto dell’arte e dell’accoglienza la sua bandiera.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:

GIOVEDÌ 17 luglio – Dalle 21:30 in piazza della Rimembranza Patrizia Conte & Jazz Studio Orchestra.

La vincitrice di The Voice Senior 2025, una delle voci più potenti e raffinate del jazz italiano, apre il festival con un concerto accompagnata dalla Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore.

VENERDÌ 18 luglio – Jazz in Campo Kids in piazza della Rimembranza.

Una serata dedicata alla nuova generazione del jazz, curata dal Liceo Galanti:

20:30 – Sfilata itinerante della Galanti Street Band

21:30 – Concerto del quartetto di Alessandra Dambra con “Kind of Jazz”

23:00 – Gran finale con il Galanti Jazz Ensemble & Wind Orchestra

SABATO 19 luglio – Sandro Joyeux in concerto in piazza della Rimembranza dalle 21:30

L’artista italo-francese noto per il suo stile meticcio che fonde jazz, afrobeat, folk e reggae, salirà sul palco con una band composta da: Antonio Ragosta (chitarra), Tommy Ruggero (percussioni), Emanuele Brignola (basso), Inoussa Dembele (djembe).

DOMENICA 20 luglio – Dalle 21:30, "Un’orchestra per Pino Daniele" al Tratturo del Re in località San Giovanni Cerreto a Campodipietra.

Tra i protagonisti: Tony Esposito, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Alessandro Florio, Roberta Andreozzi, Jonathan Jones, Simone Sala, Arturo Caccavale, Elisabetta Saviano, Umberto Aucone, Simone Dacò.

Ospite d'onore: Enzo Decaro.

Ingresso a pagamento: 10 euro, acquistabile online o presso le ricevitorie autorizzate.