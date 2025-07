Il Rintocco Molisano in Croazia: un successo di cultura e amicizia, nasce il gemellaggio con il KUD Bokolje

Pasman (Croazia), 12 luglio 2025 – Il folklore ha superato i confini, trasformando un semplice festival in un ponte di emozioni, amicizia e cultura. In occasione del Festival Internazionale tenutosi sull’isola croata di Pasman, il Gruppo Folk “Il Rintocco Molisano” di Agnone (Italia) e il Gruppo Folk “KUD Bokolje” di Dobropoljana (Croazia) hanno sancito un gemellaggio ufficiale, suggellando un legame già forte e sentito tra le due comunità

.

L’evento, organizzato con grande cura dal gruppo ospitante, ha regalato al pubblico una festa di suoni, canti e tradizioni che hanno fatto vibrare i cuori di tutti i presenti. Ma, come sottolineato dagli organizzatori, gli scambi folklorici non si esauriscono in un viaggio o una performance: restano nella memoria, lasciando tracce profonde e sincere.

La cerimonia di gemellaggio, carica di significato, ha celebrato l’importanza della collaborazione culturale in un mondo sempre più interconnesso ma a volte diviso. «Questo gemellaggio non è solo un atto formale – ha dichiarato Bruno Cerimele – ma l’inizio di un percorso condiviso, fatto di scambi, progetti comuni e crescita reciproca».

Accolti con calore dalla popolazione locale, i membri del Rintocco Molisano hanno vissuto giornate intense tra esibizioni, risate, mare e cultura, in un clima di autentica fraternità. Le immagini, le emozioni e i ricordi di questa esperienza vivranno ben oltre la durata del soggiorno, arricchendo la storia di entrambe le associazioni.

L’obiettivo ora è dare concretezza a questo patto culturale: eventi congiunti, iniziative educative, progetti che coinvolgano giovani e cittadini, per far crescere la consapevolezza e il rispetto reciproco tra le due comunità.



Un esempio virtuoso di come la cultura popolare possa diventare strumento di dialogo, amicizia e pace.

Viva il gemellaggio, viva le tradizioni, viva l’amicizia tra Croazia e Italia!