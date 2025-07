Agnone Proclamata “Città del Folklore 2025”: Riconoscimento Nazionale al Cuore del Sannio

Il Comune di Agnone ha ottenuto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.) il prestigioso riconoscimento di "Città del Folklore 2025", attribuito con voto unanime dalla Giunta Federale. Si tratta di un importante risultato che celebra l’Atene del Sannio come luogo simbolo della cultura popolare, riconoscendone il ruolo centrale nella tutela, valorizzazione e trasmissione del patrimonio etnografico, materiale e immateriale. Il percorso che ha condotto a questo traguardo ha avuto inizio con una delibera di giunta comunale dell’aprile 2025, con la quale l’amministrazione comunale chiedeva il conferimento del titolo.

La F.I.T.P., ispirandosi ai principi sanciti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ha valutato positivamente le politiche culturali messe in atto dal Comune e la vivace attività delle associazioni locali impegnate nella promozione del folklore. La cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento si terrà ad Agnone il 4 ottobre 2025. Nell’organizzazione dell’evento, il Comune collaborerà con i vertici regionali e nazionali della F.I.T.P. e con le associazioni folkloriche del territorio in un rapporto sinergico che porterà alla realizzazione di una giornata di grande rilievo, tra iniziative culturale ed esibizioni.

La cerimonia sarà promossa a livello nazionale anche attraverso tutti i canali ufficiali della Federazione. Maggiori dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.