Teatro e Mito si Incontrano a Pietrabbondante: Solfrizzi Debutta con Anfitrione

Sede di culto pubblico della nazione sannita, il Santuario Italico di Pietrabbondante rappresenta un punto di riferimento insostituibile per la conoscenza della storia del Sannio. L'area archeologica, oltre ad essere frequentata da visitatori durante tutto l'anno, è sede estiva consolidata di rappresentazioni teatrali e musicali nel suo meraviglioso teatro "a mille metri", sotto la c In quest'ambito torna la 49^ stagione di spettacoli che martedì 29 luglio alle ore 18:30, vedrà Emilio Solfrizzi, amato attore e regista, portare in scena "Anfitrione" di Tito Maccio Plauto, una delle commedie più celebri e divertenti del drammaturgo latino.

Lo spettacolo, interpretato e diretto da Solfrizzi affiancato da una numerosa compagnia, apre la nuova edizione della rassegna estiva "Tra Antiche Mira", promossa dalla Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, nell'ambito di Palcoscenici Off, programma volto a valorizzare i luoghi di interesse archeologico e storico del Molise. "Anfitrione" è una commedia che, pur nata secoli fa, risuona con sorprendente modernità.

La trama ruota attorno alle vicende del soldato Anfitrione e del suo servo Sosia, di ritorno da una campagna militare. A complicare il loro rientro è Giove, il quale, invaghito della bellissima Alcmena, moglie di Anfitrione, ne assume le sembianze per sedurla. Questo stratagemma dà il via a una serie di esilaranti equivoci, scambi di persona e situazioni paradossali che coinvolgono i protagonisti in una girandola di inganni. Il pubblico sarà trasportato in uno spettacolo spassoso e leggero, ma al contempo invitato a riflettere sulla percezione della realtà e sulle identità che spesso si confondono, sia nella vita di tutti i giorni che nell'era digitale.

Il cast che completa lo spettacolo include Giancarlo Ratti, Ivano Falco, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Beatrice Coppolino e Rosario Coppolino. Le scene sono curate da Fabiana Di Marco, le luci da Mirko Oteri, i costumi da Alessandra Benaduce e le musiche da Michele Marmo. La produzione è a cura della Compagnia Molière. Un'occasione unica per apprezzare un classico del teatro in una cornice storica di straordinaria bellezza, con l'interpretazione di un maestro della comicità italiana. ·

Il Santuario Italico è aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle 8,45 alle 19,15.

· Evento a pagamento (€ 10,00) · Biglietti su Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura o presso punti vendita autorizzati.