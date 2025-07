Venafro, cuore della lirica internazionale: al via Opera al Laghetto 2025

Sarà presentato ufficialmente martedì 29 luglio alle ore 9.30 presso l’Assessorato Regionale a Turismo e Cultura, in via Milano a Campobasso, uno degli eventi culturali riconosciuto tra i più importanti del MOLISE: ‘Il Festival Internazionale Opera al Laghetto’, che si svolge a Venafro e giunto quest’anno alla sua V edizione in partnerschip con l'.O.S.M, (Orchestra Sinfonica del Molise) e che quest’anno ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Molise.

L'edizione 2025 si terrà il 3 e il 5 agosto a partire dalle ore 21; un evento UNICO in Italia e uno dei rari eventi Europei di questo tipo, tanto che ha suscitato l’interesse della stampa e tv nazionali ed è diventato evento artistico di grande spessore culturale e mondano, citato anche nel Libro D Osvaldo Bevilaqua ” Il paese dei mille paesi” edito da RAI com e su Freccia Magazine di Novembre 2024 il mensile edito da FS Italiane. La straordinaria location un lago naturale nel centro cittadino da cui nasce il fiume San Bartolomeo

. Il cast dei cantanti sarà selezionato fra gli artisti di risonanza internazionale che hanno già che calcano abitualmente i più grandi teatri di tradizione quali - La scala di Milano- La Fenice di Venezia ecc… Quali Manuel Amati/ Matteo D’Apolito / Laura Verrecchia L’allestimento inoltre si avvarrà di professionisti di rilievo internazionale e di partnership sia pubbliche che private, la regia e la scenografi sarà affidata a Leonardo Giossi personaggio noto per i suoi allestimenti originali e per l’utilizzo di materiali riciclati per un “ ecoteatro” All’incontro saranno presenti il Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, il sindaco di Venafro Alfredo Ricci, il Direttore Musicale ed Artistico il Maestro Claudio Luongo e la soprano Laura Verrecchia