Termoli, l’11 agosto funk e leggenda con i Kool & The Gang

Un palco vista mare, il cielo d’agosto e il sound inconfondibile di una band che ha scritto pagine indelebili della musica. Lunedì 11 agosto, l’Arena del Mare di Termoli accoglierà i Kool & The Gang per la seconda e ultima data italiana del loro tour internazionale, partito lo scorso 13 giugno.

Nati a Jersey City nel 1964, i Kool & The Gang sono una vera leggenda: oltre 90 milioni di dischi venduti e una carriera che ha attraversato generi come funk, soul, jazz, R&B e disco. Il loro stile unico e la capacità di far ballare chiunque gli hanno valso il titolo di The Kings of the Party. Tra i membri fondatori, Robert “Kool” Bell è l’unico ancora in vita e tuttora parte attiva del gruppo.



Dopo il successo milanese al Parco della Musica lo scorso 29 giugno, anche il pubblico di Termoli potrà godersi un concerto speciale, con i grandi classici che hanno fatto la storia: “Jungle Boogie”, “Hollywood Swinging”, “Ladies Night” e l’intramontabile “Celebration”, inno di gioia e condivisione dal 1980. L’Arena del Mare si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle, dove il groove irresistibile della band incontrerà il calore del pubblico italiano. Una festa da vivere fino all’ultimo respiro d’estate, tra ritmo e pura energia!