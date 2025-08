I donatori FIDAS di Agnone e dellâ€™Alto Molise donano sangue prima delle ferie: la solidarietÃ  non si ferma mai

Anche quest’anno, prima di partire per le meritate ferie estive, i donatori FIDAS di Agnone e dell’Alto Molise hanno voluto compiere un gesto di grande responsabilità e altruismo: donare sangue. Un’iniziativa importante, che contribuisce a garantire le scorte nei mesi estivi, periodo tradizionalmente critico per la raccolta.

A rendere possibile questo risultato è stato l’instancabile impegno dei volontari FIDAS, veri pionieri della solidarietà sul territorio. Da anni, con dedizione e spirito di servizio, promuovono la cultura della donazione e organizzano giornate di raccolta coinvolgendo sempre più cittadini, giovani e meno giovani.

In un momento in cui molte persone si preparano a staccare la spina, i donatori FIDAS hanno scelto invece di offrire una parte di sé a chi ha bisogno, confermando il profondo senso civico che anima la comunità agnonese e molisana. Un gesto semplice, ma di grande valore, che può fare la differenza per tanti pazienti in attesa.

FIDAS ringrazia tutti i donatori e i volontari per la loro costanza e generosità, sottolineando ancora una volta quanto sia importante donare, soprattutto nei periodi più difficili. La solidarietà, in Alto Molise, non va mai in vacanza.