Capracotta, il 10 agosto la passeggiata ecologica di Plastic Free a Prato Gentile

Per il terzo anno consecutivo torna a Capracotta la passeggiata ecologica in localitÃ Prato Gentile.

Si terrÃ una passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free Molise, patrocinata dal Comune di Capracotta ed in collaborazione con la Pro Loco locale. La passeggiata, che durerÃ circa 2 ore, chiamerÃ a raccolta coloro che vorranno dare il proprio contributo in favore dell'ambiente e chi deciderÃ di sperimentare per la prima volta un'esperienza molto bella e appagante per lo spirito, e non solo. Per durata di circa 2 ore.

I partecipanti dovranno iscriversi al seguente link - https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12333/10-ago-capracotta - per essere coperti da assicurazione in caso di infortuni e portare con sÃ¨ guanti da giardinaggio. Al termine della camminata ci sarÃ l'evento organizzato da Calciocavallo e dalla Pro Loco. Per tale ragione, siamo lieti di avere anche la stampa al nostro fianco il prossimo 10 agosto a partire dalle 10:00.