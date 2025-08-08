Molise: 26 posti di lavoro a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego – Domande entro il 23 agosto

La Regione Molise ha pubblicato nuovi avvisi pubblici per l’assunzione di 26 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nei Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli.

Le selezioni, per titoli ed esami, riguardano diversi profili professionali:

3 amministrativi contabili

3 assistenti sociali

3 psicologi

11 operatori del mercato del lavoro

3 tecnici informatici

3 tecnici della comunicazione

Gli avvisi, previsti per il potenziamento dei servizi, sono stati pubblicati con la Determinazione del Direttore Generale n. 167 del 7 agosto 2025 e rientrano nelle misure di rafforzamento stabilite dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 258, L. n. 145/2018).

L’Assessore al Lavoro, Gianluca Cefaratti, ha espresso soddisfazione per il nuovo bando, ricordando che lo scorso dicembre erano già state assunte 28 persone con le stesse modalità.

La documentazione completa è disponibile sul portale unico del reclutamento InPA e sul sito ufficiale della Regione Molise, nella sezione “Bandi e concorsi”. Le candidature dovranno essere inviate entro il 23 agosto 2025.