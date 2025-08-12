Belmonte del Sannio ospita la 1Â° Mostra dell'Artigianato, un viaggio tra storia e creativitÃ 

Belmonte del Sannio (IS) â€“ Si alza il sipario sulla prima edizione della "Mostra dell'Artigianato Belmontese", un evento che celebra la maestria e la creativitÃ degli artigiani locali. La mostra si terrÃ nella suggestiva cornice della Taverna del Palazzo Baronale, che per l'occasione diventerÃ il palcoscenico per esporre le creazioni uniche del territorio.
L'appuntamento Ã¨ fissato dal 16 al 23 agosto, con un orario di apertura dalle 17:00 alle 20:00. SarÃ un'occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni artigianali di Belmonte del Sannio, scoprendo il valore del lavoro manuale e la passione che si cela dietro ogni pezzo realizzato.
L'iniziativa organizzata da giovani volontari belmontesi, non solo intende valorizzare le eccellenze locali, ma anche offrire un'esperienza culturale e sensoriale, in un luogo intriso di storia, che si sposa perfettamente con la celebrazione dell'arte e del saper fare.