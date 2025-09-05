Agnone: i costumi tradizionali protagonisti del nuovo Polo Culturale

Un pezzo di storia della cittÃ troverÃ finalmente spazio in un percorso museale permanente: il Polo Culturale di Agnone dedicherÃ unâ€™area speciale ai costumi tradizionali agnonesi, simboli della cultura e delle tradizioni locali.

Tra gli oggetti in esposizione ci saranno almeno un costume e una cappa agnonese, studiati nei minimi dettagli. I tessuti e le trame verranno analizzati per realizzare proiezioni multimediali sulle pareti, permettendo ai visitatori di apprezzarne colori e lavorazioni in modo innovativo. Gli antichi indumenti, invece, saranno custoditi con cura e resi fruibili al pubblico in sicurezza, con lâ€™indicazione dei nomi dei donanti su apposite targhe.

Chi desiderasse contribuire senza donare, potrÃ sottoscrivere un comodato dâ€™uso gratuito, con clausola di restituzione immediata qualora lâ€™esposizione dovesse cessare o il Polo chiudere.

Il progetto rappresenta unâ€™occasione unica per valorizzare e far conoscere la tradizione tessile di Agnone, un patrimonio che racconta la storia e lâ€™identitÃ della cittÃ attraverso i suoi abiti piÃ¹ significativi.