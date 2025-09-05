Agnone riceve 40.000 euro per “La ‘Ndocciata 2025” nell’ambito del progetto Molise Roots

AGNONE – Il Comune di Agnone ha ufficialmente preso atto del finanziamento di 40.000 euro ottenuto dalla Fondazione Molise Cultura per la realizzazione della manifestazione “La ‘Ndocciata 2025 – Patrimonio d’Italia per la Tradizione”, nell’ambito del progetto “ROOTS tra tradizione e innovazione – II Edizione”.

L’importo complessivo destinato all’evento è di 65.000 euro, di cui 40.000 euro provenienti dal progetto Molise Roots e 25.000 euro a carico del Comune, tra risorse proprie e messa a disposizione di personale, mezzi e locali.

La manifestazione sarà organizzata dall’Associazione La Ndocciata di Agnone – Patrimonio d’Italia per la Tradizione, mentre la Dr.ssa Emilia Marcovecchio è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per garantire la corretta esecuzione di tutti gli atti necessari.

La Giunta Comunale, riunitasi il 4 settembre, ha approvato all’unanimità la presa d’atto del finanziamento e ha stabilito la piena operatività dei settori competenti per l’organizzazione dell’evento, dichiarando la delibera immediatamente eseguibile.

Con questo contributo, Agnone conferma il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali e nella promozione culturale del territorio, rafforzando il legame tra innovazione e patrimonio storico.