Belmonte del Sannio: Cittadinanza Onoraria a S.E.R. il Cardinale Muller e al Prof. Fausto Capalbo

Il Comune di Belmonte del Sannio, con una solenne cerimonia, celebra il conferimento della Cittadinanza Onoraria a due personalità di altissimo rilievo: S.E.R. il Cardinale Gerhard Ludwig Muller, figura di riferimento spirituale e punto luce nel panorama della Chiesa Cattolica e il Prof. Emerito Fausto Capalbo, insigne accademico e maestro di generazioni di allievi.

Il riconoscimento, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, intende esaltare il contributo straordinario di entrambi alla crescita morale, culturale e civile della società.

Il Cardinale Muller, teologo di fama internazionale e Prefetto Emerito della Congregazione per la dottrina della Fede, attraverso il suo ministero pastorale e la sua instancabile azione e testimonianza, ha rappresentato un costante esempio luminoso di fede e di dedizione alla causa della Chiesa. La sua vicinanza ai valori della solidarietà e della pace, costituisce un patrimonio culturale che travalica i confini locali, arricchendo l’interà società.

Il Prof. Capalbo, già docente presso prestigiosi Atenei in Italia e all’estero, ha segnato, in modo indelebile, il mondo accademico con le sue ricerche, pubblicazioni e il suo impegno formativo. Autorevole pensatore e studioso, ha unito rigore scientifico e sensibilità umana, contribuendo, in modo esemplare, alla diffusione della conoscenza e del pensiero critico.

Il Sindaco di Belmonte, Errico Borrelli, sottolinea che “con questo atto omaggiamo due figure che incarnano, ciascuna nel proprio ambito, i valori più alti della nostra comunità:la fede che ispira, la conoscenza che illumina. La loro testimonianza, aggiunge, è un dono prezioso da accogliere e custodire con amore”.

La cerimonia di conferimento si svolgerà il pomeriggio del 17 settembre 2025 in piazza Risorgimento, alla presenza di autorità civili, religiose e accademiche, in un clima di festa e gratitudine condivisa.

