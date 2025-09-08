I talenti di Agnone conquistano i primi posti a Castelfidardo: Davide e Alessia Iaciancio brillano al prestigioso campionato nazionale di Organetto e di Fisarmonica Diatonica

AGNONE (IS) – La passione per la musica e il talento dei giovani agnonesi hanno brillato a Castelfidardo, in occasione del 28° Campionato Italiano di Organetto e Fisarmonica Diatonica, considerato il più prestigioso del settore in Italia. L'accesso alla competizione non è semplice, in quanto presuppone un punteggio di ingresso derivato da altri concorsi. Hanno partecipato all'evento due giovani promesse di Agnone, Davide e Alessia Iaciancio, dimostrando il loro valore su un palco di grande prestigio.

Il giovane Davide, ha gareggiato con i migliori talenti a livello nazionale. Ha conquistato un risultato eccezionale, classificandosi al secondo posto nella categoria “C SEZIONE FISARMONICA DIATONICA” con un punteggio di 98.50,

Ha inoltre partecipato alla categoria "C della sezione organetto", dove ha ottenuto un buon punteggio, pur non rientrando tra i primi tre. Sebbene la graduatoria ufficiale non sia ancora disponibile, si stima che possa essersi classificato tra il quarto e il quinto posto.

Anche la giovane Alessia Iaciancio ha preso parte al campionato, gareggiando nella categoria A.

L'esito della loro partecipazione è un motivo di grande orgoglio per la comunità di Agnone, che vede nei suoi giovani un futuro promettente nel mondo della musica. I genitori dei due ragazzi ringraziano il maestro, Danilo Minichillo per i risultati ottenuti e per l'esperienza vissuta.