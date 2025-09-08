Il gruppo folk â€˜Ru Maccatureâ€™ di Carpinone incanta Istanbul: il Molise protagonista al Festival Internazionale del Folklore

Si Ã¨ conclusa da pochi giorni la tournÃ©e in Turchia del Gruppo Folk "Ru Maccature" di Carpinone che ha rappresentato L'Italia al "Kartal International Cultural and Art Festival" di Istanbul. La manifestazione vanta il riconoscimento del CIOFF, "Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et dÂ´Arts Traditionnels", e riserva la partecipazione a gruppi folk di riconosciuta qualitÃ artistica e solida storia maturata nell'ambito della cultura e delle tradizioni popolari.

Nell'ambito dell'evento, articolato in spettacoli, parate e incontri istituzionali, il collettivo carpinonese ha riscosso grande successo di pubblico che ha apprezzato i balli, i canti, le musiche e, come sempre, la capacitÃ di coinvolgere e divertire. Il momento piÃ¹ emozionante Ã¨ stato la partecipazione, insieme a numerosi gruppi provenienti da tutto il mondo, alla sfilata per la Festa Nazionale della Vittoria, in una Istanbul colma di persone entusiaste al passaggio degli artisti. Da sottolineare anche il saluto e lo scambio di doni con il Sindaco di uno dei piÃ¹ importanti distretti della capitale turca che ha accolto una delegazione de "Ru Maccature" nella propria sede.

Il viaggio Ã¨ stata anche un'occasione per promuove le peculiaritÃ di tutto il Molise. Uno stand espositivo, infatti, ha permesso di mostrare quanto di piÃ¹ bello ci sia in regione, dalle campane alle zampogne, dal patrimonio storico a quello naturalistico. Il materiale informativo e le attente spiegazioni sono state fonte di grande interesse e curiositÃ per i visitatori.

Si Ã¨ conclusa cosÃ¬ un'altra stagione ricca di successi per il Gruppo Folk "Ru Maccature che, nel mese di luglio, era giÃ volato in Romania, sempre in rappresentanza dell'Italia e nel mese di agosto ha portato a Carpinone la XIII edizione del "Festival Internazionale del Folklore", uno dei piÃ¹ riusciti della storia. Con entusiasmo, dedizione e passione si sta giÃ lavorando alla prossima stagione artistica.