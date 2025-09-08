Al via la sessione autunnale di Termoli Musica 2025: concerti ed eventi fino a dicembre per la XXI stagione concertistica

L'associazione servizi culturali "Ondeserene" è lieta di invitare le SSLL alla presentazione della Sessione Autunnale della XXI Edizione della Stagione Concertistica TERMOLI MUSICA 2025 il giorno mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 10.30, presso l'ex GIL - Domus della Cultura in via Milano 15 a Campobasso. Saranno presenti il delegato alla Cultura della Regione Molise dott. Fabio Cofelice, l'assessore alla Cultura del Comune di Termoli dott. Michele Barile e il direttore artistico Giuseppe Nese.

La rassegna è sostenuta dalla Regione Molise Fondo Sociale Europeo, dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del FNSV Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, dal Comune di Termoli, e con il patrocinio dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli. Di fondamentale importanza per la realizzazione dell'evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali che sostengono la stagione.

Verranno presentati i concerti in calendario da settembre a dicembre 2025 che si terranno presso l'Auditorium comunale di via Elba a Termoli, con l'apertura il 14 settembre con il concerto del Thesan Trio, seguito il 21 settembre dal Nuovo Trio Accord e il 28 settembre con "La grande musica romantica" di Milo Ferrazzini e Riccardo Gagliardi. Si avvicenderanno quindi artisti quali i vincitori del Concorso Internazionale "Severino Gazzelloni" e del Concorso Internazionale "Saverio Mercadante"di Noci, formazioni come il Trio Mistral, il duo Bidoli-Moscatiello, il duo Sapienza-Testa, mentre la musicologa Elisabetta Braga presenterà il CD su Leoš Janáček con il pianista Gianluigi Daniele;inoltre non mancheranno concerti di pianoforte con il solista Raffaele D'Angelo e in duo con Nese-Ricci, e ancora l'EVO Ensemble con De Leonardis-Meloni, il Vincitore del Concoso Internazionale "Prodigi della Musica" 2025 e il duo Di Giacinto-Leandro in collaborazione con il Master di Oboe del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia del Prf. Alessandro Baccini. Alcuni concerti saranno decentrati e si terranno al Cinema S. Antonio, come il Coro Gospel Voices'Power il 20 dicembre e lo spettacolo "Ti racconto il MMolise" di Piero Ricci con Francesco Esposito, Emilia Akhtyamova, Matteo Palazzo, Gianluigi e Antonio Di Lauro, il 30 dicembre.

Saranno inoltre di grande rilevanza gli appuntamenti Educational School pensati per le scuole, con fiabe e progetti musicali come "L'Elefante e la zanzara". Termoli, 8 settembre 2025 Ufficio stampa Associazione Servizi Culturali “ONDESERENE” Sede legale:Via Pisa,18-86039 Termoli (CB) ondeserenefb@gmail.com e ondeserene@pec.it Tel.333/2935863-P.IVA:00868620709