Con amore annunciano la nascita di Michela Pia: la gioia di Melissa e Piero!

Il 24 settembre, alle ore 13.30, presso l’ospedale “F. Veneziale” di Isernia, è nata la piccola Michela Pia, figlia di Melissa Passarella e Piero Cerimele.

La nascita è stata seguita con grande professionalità e sensibilità dalla dottoressa Marialucia Gagliardi, che ha accompagnato con dedizione tutta la gravidanza. La famiglia rivolge a lei un sentito ringraziamento per la competenza e l’attenzione dimostrate.

Michela Pia è stata accolta con immensa gioia dei giovani genitori, dall’affetto dei nonni paterni e materni e della bisnonna Teresa, che hanno condiviso con emozione questo momento speciale.

Un nuovo raggio di luce è entrato nelle loro vite, portando amore e speranza.

Ai genitori Melissa e Piero vanno i più calorosi auguri per questo meraviglioso dono.

Benvenuta al mondo, piccola Michela Pia!

Auguri da Altomolise.net