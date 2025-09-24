Sanità, Roma- il Tavolo tecnico dispone: il “Caracciolo”di Agnone diventa ospedale di comunità, chiusura di Emodinamica e Punto nascita tra Isernia e Termoli.

Sanità, Roma: il Tavolo tecnico dispone la chiusura di Emodinamica e Punto nascita tra Isernia e Termoli. Ad Agnone il “Caracciolo” diventa ospedale di comunità

Si è svolta ieri a Roma la riunione del Tavolo tecnico sul Piano operativo sanitario, convocata dai Ministeri della Salute e dell’Economia insieme ai commissari ad acta Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo.

Nel corso dell’incontro è stata disposta la chiusura del reparto di Emodinamica e del Punto nascita in uno dei due ospedali principali della regione: il “Veneziale” di Isernia o il “San Timoteo” di Termoli. La decisione definitiva su quale delle due strutture sarà interessata arriverà in una delle prossime riunioni.

Novità anche per l’ospedale “Caracciolo” di Agnone, che verrà riconvertito in ospedale di comunità, con servizi dedicati all’assistenza intermedia e ai pazienti cronici e non autosufficienti. Seguiranno aggiornamenti

