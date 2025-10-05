Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre: piogge, temporali e vento forte

Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre, su parte dell'Italia. La perturbazione atlantica in arrivo dallâ€™Europa centro-occidentale determinerÃ un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di unâ€™area di bassa pressione sulla Liguria, in spostamento verso lâ€™Adriatico, darÃ luogo a una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dellâ€™Italia, specie sui settori adriatici.

Le regioni interessate dall'allerta della Protezione civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile dâ€™intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche.

L'avviso prevede allerta gialla su settori di Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata (per rischio temporali), Calabria, Sicilia e sullâ€™intero territorio della Puglia.

Un avviso di allerta Ã¨ stato emesso anche dalla Protezione civile del Veneto per vento forte, previsto su zona costiera e pianura limitrofa.

E' allerta per vento anche sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e lâ€™Arcipelago si legge sul sito della Regione Toscana. CoinvolgerÃ le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud.