Il sindaco di Capracotta Candido Paglione: “Una montagna di auguri al maestro Elviro Litterio per i suoi 100 anni”

Capracotta. Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha voluto esprimere i più sentiti auguri al maestro Elviro Litterio di Pescopennataro in occasione del traguardo dei suoi cento anni.

“Al maestro Elviro Litterio di Pescopennataro formulo gli auguri più sinceri, anche da parte della comunità di Capracotta, per i suoi primi cento anni – ha dichiarato il sindaco Paglione – con l’auspicio di poter festeggiare ancora tanti compleanni. A lui la nostra gratitudine sincera per il lavoro svolto come direttore del nostro ufficio postale e per aver saputo promuovere uno stile di vita all’insegna dello sport e del rispetto per l’ambiente”.

Un esempio di dedizione, energia e amore per la montagna, il maestro Litterio è una figura molto stimata in tutto l’Alto Molise, simbolo di una generazione che ha saputo unire impegno professionale e passione per la natura.