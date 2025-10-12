Domenico e Simonetta: un sogno dâ€™amore diventato realtÃ  alla Santissima TrinitÃ  di Torrice



Ieri, tra sorrisi e commozione, Domenico Cannatelli e Simonetta Fiorini hanno coronato il loro sogno dâ€™amore nella splendida cornice della Chiesa della Santissima TrinitÃ di Torrice (Frosinone). La cerimonia Ã¨ stata officiata dal Vescovo Emerito Ambrogio Spreafico, che ha reso il momento ancora piÃ¹ speciale con parole di benedizione e affetto.

Circondati dallâ€™affetto di familiari e amici, gli sposi hanno condiviso attimi di gioia e complicitÃ , suggellando lâ€™inizio di un nuovo capitolo della loro vita insieme. Un giorno che resterÃ nel cuore di tutti come simbolo di amore, unione e felicitÃ .

Auguri dalla redazione di Altomolise.net!