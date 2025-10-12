Depressione in aumento in Molise: la Presidente dellâ€™Ordine degli Psicologi, Dott.ssa Alessandra Ruberto, richiama lâ€™urgenza di interventi per la salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Dott.ssa Alessandra Ruberto, Presidente dellâ€™Ordine degli Psicologi del Molise, richiama lâ€™attenzione su un dato preoccupante: il Molise Ã¨ la regione con il piÃ¹ alto tasso di depressione in Italia. Un segnale che invita a riflettere sulla necessitÃ di rafforzare i servizi territoriali e promuovere una maggiore consapevolezza sul valore della salute mentale.

Di seguito, il testo integrale della nota della Dott.ssa Ruberto Presidente Ordine Psicologi Molise -

"In questi giorni proprio in concomitanza della giornata mondiale della salute mentale leggiamo dati preoccupanti: il Molise Ã¨ la regione con il piÃ¹ alto tasso di depressione in Italia. Non Ã¨ una classifica di cui si vorrebbe mai parlare. Ma farlo Ã¨ un dovere. Come presidente dellâ€™Ordine degli Psicologi del Molise, sento lâ€™urgenza di dare voce a questi numeri, perchÃ© dietro ogni dato câ€™Ã¨ una persona che soffre in silenzio. E dietro tante di queste persone, câ€™Ã¨ un contesto sociale, sanitario e geografico che merita attenzione. Il Molise, con la sua bellezza e autenticitÃ , sconta anche il peso della marginalitÃ . I collegamenti difficili, la scarsitÃ di servizi, le aree interne spesso dimenticate, tutto contribuisce a una sensazione diffusa di isolamento. Un isolamento che non colpisce solo chi vive da solo, ma anche chi Ã¨ immerso in un tessuto sociale che si sta lentamente sfilacciando. Lâ€™esodo molisano Ã¨ un fenomeno di lungo corso. I giovani partono alla ricerca di lavoro, di opportunitÃ , di futuro. Ma sempre piÃ¹ spesso anche i genitori e i nonni decidono di trasferirsi, seguendo i figli in cittÃ piÃ¹ grandi, dove i servizi sanitari â€“ e in particolare quelli psicologici â€“ sono piÃ¹ presenti e accessibili. Il risultato Ã¨ un territorio che si spopola non solo fisicamente, ma anche emotivamente: meno relazioni, meno sostegno, meno senso di comunitÃ . Quando manca una rete sociale, quando si fatica a chiedere aiuto e lâ€™accesso ai servizi psicologici Ã¨ limitato, la sofferenza rischia di cronicizzarsi. In Molise, tutto questo si somma a una cultura ancora spesso silenziosa sul tema della salute mentale, e a un sistema sanitario che, pur con lâ€™impegno degli operatori, Ã¨ sotto pressione. Come Ordine, chiediamo con forza che la salute mentale venga trattata come prioritÃ . Servono piÃ¹ psicologi nei servizi territoriali, piÃ¹ prevenzione nelle scuole, piÃ¹ sportelli di ascolto nelle comunitÃ , piÃ¹ attenzione nelle politiche regionali. Serve, soprattutto, una presa di coscienza collettiva: il benessere psicologico Ã¨ un diritto, non un lusso. Questo lo dico oggi che come Presidente, insieme all'esecutivo, mi vede impegnata a Roma nella giornata della Psicologia che ha come titolo "Psicologia Ã¨ pace, costruire ponti non muri", cosa che mi auguro possa accadere anche nella nostra regione. "

Dott.ssa Alessandra Ruberto Presidente Ordine Psicologi Molise