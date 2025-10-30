Aggressioni nei pressi di un locale: il Questore di Isernia sospende la licenza per 7 giorni ed emette 5 DACUR

La Polizia di Stato di Isernia, nellâ€™ambito delle attivitÃ poste in essere al fine ultimo di prevenire situazioni di pericolo, ha notificato il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. con cui si dispone la sospensione della licenza per 7 giorni, emesso dal Questore di Isernia, nei confronti del titolare di un noto locale di pubblico spettacolo destinato a intrattenimenti danzanti della cittÃ .

Il provvedimento, adottato dal Questore ed eseguito dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, scaturisce da episodi di violenza e di aggressioni avvenuti nelle immediate vicinanze del locale da parte di alcuni giovani avventori, lâ€™ultimo occorso una decina di giorni fa ai danni di coetanei avventori provenienti dalla limitrofa provincia dellâ€™Aquila che, inevitabilmente, hanno causato turbativa allâ€™incolumitÃ e allâ€™ordine pubblico.

Nei confronti dei 5 giovani del posto, sono stati emessi dal Questore di Isernia altrettanti provvedimenti di prevenzione DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), con i quali gli Ã¨ stato vietato per il periodo di 1 anno di accedere nel suddetto locale e nelle aree limitrofe.

Si ricorda che la sospensione dellâ€™autorizzazione comminata dal Questore, di carattere preventivo e non sanzionatorio, viene adottata sulla scorta di quanto stabilito dallâ€™articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, una norma che mira a tutelare lâ€™ordine e la sicurezza pubblica e a richiamare i gestori dei pubblici esercizi al rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo sugli avventori e sulle modalitÃ di conduzione dei locali.

Nei casi piÃ¹ gravi o quando vi Ã¨ reiterazione delle medesime condotte, puÃ² essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali. Continua a restare alta lâ€™attenzione della Polizia di Stato in tutta la Provincia in relazione ai controlli di Polizia Amministrativa, al fine di prevenire condotte illecite e di garantire la sicurezza e lâ€™incolumitÃ dei cittadini, soprattutto di quelli piÃ¹ giovani. #essercisempre