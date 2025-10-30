Partecipa a Alto Molise

Isernia, incidente in corso Risorgimento: un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

AttualitÃ 
Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia Ã¨ intervenuta in corso Risorgimento a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e, dopo aver abbattuto il sedile posteriore, hanno permesso lâ€™uscita in sicurezza della persona rimasta allâ€™interno dellâ€™auto, successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Durante le operazioni Ã¨ stato inoltre necessario aprire il cofano e utilizzare uno stabilizzatore per la completa messa in sicurezza del veicolo. Sul luogo dellâ€™incidente erano presenti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.

